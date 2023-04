Thailandia: nuovo rinvio per la tassa turistica

Un'estate senza tassa turistica per la Thailandia. Il Paese ha deciso di rinviare nuovamente l'entrata in vigore del balzello, che è stato rimandato almeno a dopo l'estate. A settembre infatti è previsto l'insediamento del nuovo Governo.

Come ricorda travelmole.com, la tassa di soggiorno ammonta a circa 8 dollari. In precedenza l'imposta era stata sospesa a causa di problemi segnalati da parte delle compagnie aeree: i vettori hanno infatti segnalato complicazioni dovute all'annullamento del pagamento da parte dei viaggiatori esentati in quanto cittadini stranieri con permesso di lavoro.