Sudan, continuano gli scontri. Evacuati 140 italiani

Tutti gli italiani che hanno chiesto di partire dal Sudan sono in salvo e hanno volato su Gibuti. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha segnalato l’evacuazione di 140 connazionali dal Paese africano.

Non si fermano intanto i combattimenti tra l’esercito sudanese e i paramilitari dell’Rsf, che hanno già causato la morte di 400 civili.

Come riporta Il Tempo, il ministro Tajani, in un colloquio con il generale Dagalo a capo dell’Rsf, le Forze di Supporto Rapido, ha espresso gratitudine per il sostegno dato alla creazione di un corridoio sicuro per gli italiani. Tra loro anche sette membri dello staff medico di Emergency che hanno deciso di fare ritorno a casa. Altri 46 operatori, di varie nazionalità, rimarranno invece in Sudan, dove continueranno a lavorare negli ospedali locali.



Il personale delle ambasciate di Stati Uniti e Regno Unito è stato già evacuato, mentre Olanda, Germania, Irlanda e Francia sono al lavoro per portare in salvo i propri cittadini.



Intanto si moltiplicano gli appelli per un cessate il fuoco.