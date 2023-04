Unwto e Gtef, accordo per lo sviluppo del turismo globale e per un forum annuale

Unwto e Global Tourism Economy Forum uniscono le forze per la crescita dell'industria turistica globale e l'istituzione di un Forum annuale. In vista della decima edizione della manifestazione, che si terrà a Macao a settembre, le due organizzazioni hanno siglato a Lisbona un memorandum of understanding per lavorare in sinergia e individuare le aree di futura cooperazione, riporta traveldailynews.com.

Obiettivo primario dell’intesa, ha precisato il segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili, è quello di “unire governi e leader del settore privato e affrontare le maggiori sfide e opportunità che il nostro settore deve affrontare oggi”.