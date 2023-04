Gerusalemme: entrano in servizio i Red Bus City Tours

Sono entrati in servizio anche a Gerusalemme i Red Bus City Tours, gli autobus a due piani contraddistinti dal colore rosso che condurranno i visitatori in un viaggio attraverso la città, dagli stretti vicoli della Città Vecchia alle splendide vedute del Monte degli Ulivi.

“Le esperte guide presenti sui bus accompagneranno i visitatori in ogni momento, raccontando le storie più affascinanti e approfondendo la ricca storia e le tradizioni di questa antica città – si legge in una nota dell’Ente -. Basta salire a bordo, sedersi e godersi la bellezza e la magia di Gerusalemme da una prospettiva completamente nuova”.



La visita sui Red Bus City Tours sarà multilingue grazie alle cuffie offerte in dotazione e incluse nel costo del biglietto.