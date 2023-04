Sud-est asiatico: non si attenua l'ondata di calore

Caldo record in India e Thailandia: nelle ultime ore, come segnala Tg24Sky nelle ultime ore le temperature in India hanno sfiorato i 45 gradi, così come in altri Paesi dell'area del Sud-est asiatico.

Secondo i meteorologi, il caldo non diminuirà prima del fine settimana.

Il caldo senza precedenti interessa molti Paesi asiatici: oltre a India e Thailandia, anche il Bangladesh sta vivendo una situazione, con la capitale Dhaka che sabato scorso ha vissuto la sua giornata più calda da oltre mezzo secolo, con conseguenze come lo scioglimento dell'asfalto stradale su alcuni percorsi particolarmente esposti.



L'ondata di calore non ha risparmiato neanche la Thailandia, dove le temperature nei giorni scorsi hanno già superato i 45 gradi, con previsioni di superare i 50 nella regione di Bangkok. Anche in una dozzina di province della Cina ci sono stati picchi di calore sopra i 35 gradi. Aprile e maggio sono i mesi più caldi dell'anno nell'Asia del Sud, prima dell'inizio dei monsoni, ma il riscaldamento climatico sta rendendo la situazione, di anno in anno, sempre più difficile. Le alte temperature in India hanno provocato la chiusura delle scuole in alcuni stati.