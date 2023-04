Arriva un'altra tassa di soggiorno: ora tocca a Jeju, Corea del Sud

Anche l'isola di Jeju, uno degli accessi principali alla Corea del Sud, sta valutando l'introduzione di una tassa di soggiorno. Limposta che andrà a gravare sui turisti, secondo le previsioni, sarà pari a circa 1 dollaro a notte.

Ma non solo i viaggiatori che noleggierano un'auto o un minivan pagheranno un importo pari rispettivamente a circa 3,75 e 7,5 dollari.



Come riporta travelmole.com le diverse proposte sono ancora in fase di valutazione, ma le autorità locali sarebbero intenzionate a introdurre una misura di questo tipo per poter finanziare il mantenimento delle infrastrutture e dell'ambiente.



La stima del Governo sarebe di raccogliere oltre 100 milioni di dollari il primo anno e oltre 115 milioni il secondo.



Continua a crescere, dunque, il numero di destinazioni nel mondo che ha introdotto o sta per introdurre imposte a carico dei turisti: una tendenza che si sta affermando rapidamente in seguito alla veloce ripresa dei viaggi.