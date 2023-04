di Paola Trotta

Atout France entra ufficialmente in Fiavet. L’annuncio arriva da Frederic Meyer (nella foto), direttore Atout France e Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet. L’occasione è stata la tappa a Roma della nuova edizione del roadshow Francia Leisure & Mice 2023 per presentare le novità 2023 della destinazione a t.o. e agenzie.

“Il 2022 è stato l'anno della ripresa – spiega Meyer - abbiamo registrato ottimi risultati con 56,7 miliardi di euro di incassi turistici internazionali. Sono stati 6,7 milioni gli italiani in Francia e il Paese rappresenta il 7° mercato internazionale in termini di entrate e il primo mercato internazionale per Parigi nei mesi di novembre e dicembre 2022. I primi dati per il 2023 sembrano molto soddisfacenti, superiori agli anni precedenti, in termini di entrate e presenze”.



Questi numeri sono sostenuti da nuovi collegamenti aerei come il recente Milano-Lourdes di easyJet, il Milano-Ajaccio di Air Corsica, il Napoli-Lourdes di Volotea. Diverse le occasioni che vedranno la destinazione sotto i riflettori, come la Coppa del Mondo di Rugby 2023 (8 settembre- 28 ottobre 2023) e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto 2024).



“Anche quest’anno metteremo l’accento sui prodotti legati al turismo slow e sostenibile, come la campagna ExploreFrance 2023, con il claim “Dream big, live slow" conclude Meyer.