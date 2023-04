Madrid: arriva la proposta di una tassa di soggiorno

Un'altra capitale europea potrebbe introdurre la tassa di soggiorno. Si tratta di Madrid, dove l'ex ministro del turismo Reyes Maroto si è candidato a sindaco.

Nel suo programma elettorale, come riporta travelmole.com compare anche una tassa per il pernottamento dei visitatori. Gli importi raccolti, secondo l'idea illustrata in questi giorni, sarebbero reinvestiti nelle infrastrutture e nella promozione turistica.



Tuttavia nella capitale spangola si sono già schierati contro la proposta gli albergatori, che temono uno scoraggiamento degli arrivi turistici a causa della tassa.



Madrid non sarebbe la prima meta spagnola ad adottare un provvedimento di questo tipo: già Barcellona, Valencia e le Baleari hanno introdotto forme di tassazione per i turisti.