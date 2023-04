Grecia, non solo isole: il boom del ricettivo per Atene

"La ricettività di Atene sta cambiando volto e vira sempre di più verso l'upper level. Numerosi i progetti avviati nella capitale, tra cui uno dei più ambiziosi è il piano di trasformazione dell'ex Hilton in un complesso residenziale d'alta gamma che includerà sia 50 appartamenti di lusso a marchio Waldorf Astoria e Conrad, sia un nuovo albergo Conrad. In totale l'investimento (che include anche la realizzazione di ristoranti, spazi commerciali, strutture per l'intrattenimento e il benessere) per ora è di 275 milioni e potrebbe, secondo gli ambienti di mercato, arrivare a superare i 300 milioni nella sua fase finale a causa dell'aumento del costo dei materiali da costruzione. I lavori sono iniziati nel gennaio 2022 e dovrebbero essere completati alla fine del 2024 o all'inizio del 2025. Il nuovo hotel di lusso Conrad avrà 280 camere e suite...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)