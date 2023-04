Grecia, anno positivo: intervista al presidente di HCH

“È la storia dell'estate nel Mediterraneo quella che racconta la Grecia. Un'estate che sarà caratterizzata da flussi sostenuti, da una domanda che guarda un po' di più verso l'up level e da prezzi in rialzo, come in tutta Europa. Un'estate che non avrà vincitori né vinti fra le destinazioni dell'area, tutte accomunate dalle stesse dinamiche.

Alexandros Vassilikos (nella foto), presidente della Hellenic Chamber of Hotels (HCH) e presidente dell'internazionale Hotrec, racconta in un'intervista a TTG Italia come sarà l'alta stagione negli hotel e quali sono le aspettative del Paese. Che sembra tenere, malgrado tutto.



"La cosa principale, e la più importate, è che le persone continuino a voler viaggiare. Lo sottolineo, visto che il rimbalzo del turismo dopo due anni di stop e dopo l'inizio del conflitto in Europa non era una garanzia".



