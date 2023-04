Egitto, record di Pasqua: si punta a 15 milioni di stranieri nel 2023

Presenze record in Egitto per Pasqua, sia nei resort sul Mar Rosso sia per quanto riguarda l’Egitto classico e le crociere sul Nilo. Secondo le stime del ministro del turismo, Ahmed Eissa, quest’anno l’Egitto sarà visitato da 15 milioni di persone, quasi un terzo in più a confronto del 2022 e ben al di sopra del record storico di 13,1 milioni, registrato nel 2019, si legge su Rainews.

Nei primi due mesi del 2023, c’è stato un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.



A fare la parte del leone, sono i turisti italiani, cresciuti del 250%, seguiti dai tedeschi, che sono praticamente raddoppiati.



L’obiettivo per il ministro è di arrivare a 30 milioni di visitatori entro il 2028, con una crescita annua stimata tra il 25 e il 30 per cento.



In questi giorni è stato riformato il meccanismo dei visti d’ingresso turistici, con l’introduzione di un nuovo visto per ingressi multipli: costa 700 dollari Usa, ha una durata di cinque anni durante i quali gli appassionati frequentatori delle barriere coralline del Mar Rosso o delle antiche vestigia faraoniche potranno entrare e uscire dal paese tutte le volte che lo desiderano.



Il visto singolo, valido per 30 giorni, costa invece 25 dollari e si acquista direttamente nei porti e negli aeroporti di ingresso.