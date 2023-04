Malta si rilancia nel segmento wedding come location per le proposte di matrimonio

C'è anche chi non si propone come wedding destination, ma si ferma un passo prima. Malta lancia la sua corsa sul segmento raccontandosi come luogo ideale per la proposta di matrimonio.

L'isola si propone come una meta ricca di location per chiedere la mano della futura sposa.

Fra queste, la Gardjola a Senglea, la piccola torre di avvistamento sulle mura di Vittoriosa, le scogliere di Dingli, con la loro cappella sul punto più panoramico, i giardini San Anton, collocati nel palazzo del presidente della repubblica di Malta ad Attard, che sono costellati di piccole serre, aiuole rocciose fiorite, laghetti e fontane e una piccola cappella riccamente affrescata.

Oppure si può scegliere Mdina, l'antica capitale, che di sera di svuota di turisti e diventa location romantica, la spiaggia di Ghajn Tuffieha, le Saline di Xwejni a Gozo o la Mixta Cave, sempre a Gozo.



Si può scegliere, invece, un viaggio in barca, o sulle dhajsa nel porto monumentale de La Valletta, o con una yacht verso Comino, ma anche attività per due, come le immersioni di coppia.