Montecarlo ‘Like Nowhere Else’: la nuova campagna del principato

Leisure e Mice: sono questi gli asset su cui spinge Visit Monaco attraverso la nuova campagna 'Like Nowhere Else' presentata a Montecarlo il 21 marzo e pronta a essere diffusa anche in Italia.

"A Montecarlo abbiamo le infrastrutture adatte a ospitare i congressi, ma allo stesso tempo proponiamo un lifestyle che non si trova da nessun'altra parte” spiega Claire Fissore, responsabile marketing di Monaco Government Tourist and Convention Authority.



Il Principato di Monaco parte con un vantaggio competitivo, ossia quello di essere già noto per il Gran Premio di Formula Uno, per il casinò, per lo shopping di lusso, ma oggi Visit Monaco vuole far conoscere ancora di più la realtà del Paese, rendendolo una destinazione appealing per gli italiani durante il weekend, per un evento o come base per esplorare la riviera.



Il turismo è un pilastro dell'economia monegasca, i dati hanno evidenziato una ripresa nel 2022 con Francia, Stati Uniti, Uk, Italia, Germania, Svizzera e Medio Oriente tra i mercati più forti. La maggior parte dei visitatori del Principato, 73% degli arrivi nel 2022, proviene dall'Europa per motivi di svago, mentre il 21% è giunto per affari. Anche le prospettive per la stagione 2023 sono positive.



"L'obiettivo è trasformare le intenzioni di viaggio in visite reali - conclude Fissore -. Con la nostra strategia miriamo a far scoprire e riscoprire il territorio, una destinazione turistica e iconica di fama mondiale con esperienze che non è possibile vivere altrove".



Gaia Guarino