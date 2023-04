Wilderness cresce in Botswana: debutta Wilderness Mokete

Si prepara ad aprire a settembre 2023 il nuovo campo tendato Wilderness Mokete, situato nell’area di Mababe sul margine orientale del delta dell'Okavango in Botswana.

Il campo, costituito da nove tende di tela con bagno privato, con un'area lounge tendata e una piscina collegate da passerelle in legno a livello del suolo, si colloca in un’area incontaminata, situata fra due parchi nazionali. La concessione Mababe di 50.000 ettari si trova in una posizione privilegiata, sul margine orientale del delta dell'Okavango e della famosa Moremi Game Reserve, a sud del Chobe National Park.



“Il paesaggio e l'esperienza della fauna selvatica sono davvero sorprendenti in quest’area – dice Kim Nixon, Wilderness Botswana managing director -. Lavorando a stretto contatto con la comunità Mababe, siamo entusiasti di mettere sulla mappa questa bellissima parte del paese”.



Wilderness Mokete ha un’altra particolarità: sarà infatti un’esperienza temporanea, della durata di soli 2 anni, e quindi ancora più esclusiva. Nel 2026 sarà sostituito infatti da Meraka, un signature camp che ne prenderà il posto. Meraka accoglierà 24 ospiti in 10 camere, di cui due nuclei familiari.