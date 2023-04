Si chiude l’era Covid anche in Giappone. Il prossimo mese, a partire dall’8 maggio, il Paese revocherà tutte le restrizioni per i viaggiatori stranieri. Non sarà, perciò, più necessario esibire all’arrivo nel Sol Levante una prova di vaccinazione o l’esito negativo di un test.

Il Covid-19, riporta TravelMole, sarà classificato come “malattia comune”.



L’eliminazione delle restrizioni ha tra i suoi principali obiettivi quello di rilanciare l’industria turistica.



In quest’ottica, il Paese ha anche semplificato i protocolli per i viaggiatori provenienti dalla Cina, che ora devono esibire soltanto la prova di avvenuta vaccinazione.