Il visto per entrare in Giordania ora passa direttamente dal Web. Il Governo ha deciso di semplificare le procedure di ingresso nel Paese, già protagonista di una crescita senza precedenti nel turismo, attivando l'iter che consente ai viaggiatori di ottenere il rilascio e il relativo pagamento attraverso il sito del Ministero dell’Interno giordano.

“I regolamenti adottati – si legge in una nota - stabiliscono che i cittadini Italiani che desiderano ottenere un visto di ingresso nel Regno prima della partenza devono richiedere un visto elettronico utilizzando il seguente link: https://eservices.moi.gov.jo o tramite l’applicazione del Ministero dell'Interno (App) MOI-Ministry of Interior of Jordan. I viaggiatori possono quindi ottenere una conferma stampabile del visto e hanno la possibilità di eseguire il pagamento delle tasse per il visto elettronicamente”.