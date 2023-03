Unwto-Aviareps: intesa per sostenere la ripresa in Europa

Aviareps ha stretto un accordo di partnership con Unwto che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita del settore turistico internazionale in alcuni paesi europei membri dell’associazione.

L’Unwto+Aviareps Destination Marketing Grant includerà una suite di servizi di marketing digitale come campagne web, landing page, webinar, conferenze stampa online, programmi di e-learning ed eventi virtuali forniti tramite Aviareps Ecosystem, l’hub di marketing all-in-one di Aviareps per l'industria dei viaggi.



Il portfolio include inoltre servizi di influencer marketing tramite la piattaforma di matchmaking Swayfluence di Aviareps.

Oltre ai servizi Ecosystem e Swayfluence, l’Unwto+Aviareps Destination Marketing Grant offrirà anche servizi di pr classici e consentirà ai suoi beneficiari di partecipare ai vari roadshow Aviareps che si terranno in mercati internazionali durante tutto l'anno



Zurab Pololikashvili, segretario generale di Unwto, ha commentato: "Il turismo è uno dei settori più dinamici al mondo e Unwto si impegna a portare avanti l'innovazione e a sostenere l'istruzione e la formazione a tutti i livelli. Insieme al nostro membro affiliato Aviareps, siamo orgogliosi di supportare i professionisti del turismo in tutta Europa a sviluppare competenze e conoscenze per promuovere le loro destinazioni e accelerare la ripresa".



Thomas Drechsler, coo tourism di Aviareps, ha aggiunto: "Siamo lieti di collaborare con Unwto per supportare gratuitamente i Paesi selezionati a rimettersi rapidamente in piedi dopo la pandemia e a promuovere l'espansione sostenibile della loro industria del turismo".