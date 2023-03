Copenhagen capitale dell'architettura e degli 'explorist'

Grazie all’intelligenza artificiale e a Copenhagen 'Capitale dell’Architettura 2023', la Danimarca rafforza la sua immagine-brand di The Land of Everyday Wonder.

Dopo il lancio della nuova campagna promozionale in cui le grandi opere d’arte si animano e invitano a visitare il Paese nordico, 'Don’t be a tourist - be an explorist', anche le proiezioni per la prossima estate confermano una forte domanda di turismo fuori dagli schemi: “L’aumento del 6% di pernottamenti stranieri registrato nel 2022 - spiega Giulia Ciceri (nella foto), marketing and press coordinator Italy&France di VisitDenmark - fa della Danimarca il Paese col tasso di ripresa post-Covid più rapido nell’intera Europa Occidentale. Nonostante i 337mila pernottamenti italiani risultino ancora al di sotto del 2019 (-13%), dalla fine dello scorso anno registriamo un costante consolidamento: oltre all’appeal della capitale, pronta a sorprendere con la possibilità di nuotare nel suo porto e con focus sulle sue architetture inclusive (fra cui la nuova Kronløb Island), i city-break danno sempre più spazio a esperienze outdoor verso i parchi nazionali, i circuiti ciclo-turistici nell’area della Kystlande e la loro integrazione con la rete ferroviaria, soprattutto a Odense e Aarhus (raggiungibile col nuovo volo diretto da Milano)”.

Alberto Caspani