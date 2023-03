Il Vietnam prolunga la durata dei visti turistici

Il Vietnam si prepara ad aumentare la durata dei visti turistici elettronici. Secondo la proposta che verrà portata all'Assemblea nazionale, la validità del documento passerà da 30 giorni a 3 mesi.

Come afferma travelmole.com, la decisione è stata presa per incentivare la ripresa degli arrivi turistici. Inoltre è stato precisato che il visto elettornico sarà valido anche per ingressi multipli (mentre al momento è valido solo per un singolo ingresso)



Sempre per incrementare i flussi di visitatori (che a quanto emerge stentano ancora a riprendersi, nonostante il Vietnam abbia riaperto le frontiere un anno fa), il Paese ha anche intenzione di aumentare la lista dei mercati, attualmente ferma a 80, che possono sfruttare il visto elettronico.