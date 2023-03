Germania: sempre più repeater e prenotazioni tutto l’anno

di Amina D'Addario

Cambiano le abitudini degli italiani che viaggiano in Germania. A mettere a fuoco l’evoluzione del nostro mercato è stata Agata Marchetti (nella foto), direttrice ad interim dell’ente nazionale germanico per il turismo, nel corso di un evento a Roma dedicato alla stampa.

“La Germania è stabilmente la terza scelta degli italiani all’estero. Viene ormai prenotata tutto l’anno, senza picchi estivi o invernali, ma con una distribuzione dei flussi più omogenea”. Non più vissuta come sola meta per city break, oggi la destinazione viene scelta anche per viaggi più articolati e di durata più lunga: “Se con la pandemia c’era stata una spinta forte verso mete più piccole e meno affollate, oggi riprende quota il turismo nelle città in combinazione con mete naturalistiche”.



Ma quali sono le motivazioni di viaggio degli italiani? “Per lo più i viaggi in Germania vengono ancora fatti per vacanza pura, la fetta di business rappresenta il 15%, mentre il 13% è riservato alla visita di parenti e amici”. Altro dato interessante, quello dei repeater: il 30% dei turisti è già stato in Germania e il 28% è addirittura un visitatore abituale.