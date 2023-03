‘Sogna in grande, vivi slow’: al via la campagna di Atout France

Atout France insieme ai suoi partner lancia l’edizione 2023 della campagna #ExploreFrance.

Dopo due edizioni destinate a reindirizzare i flussi turistici europei verso la Francia dopo la pandemia, la sfida della campagna 2023 è affermare il posizionamento sostenibile della destinazione.



Sulla base dei risultati di uno studio di Atout France sulla sensibilità della clientela verso il turismo sostenibile, è stata creata una campagna di marketing perfettamente adattata alle nuove aspirazioni dei viaggiatori che valorizza un turismo più lento, più sostenibile e autentico.



‘Sogna in grande, vivi slow’ è l’invito a scegliere il Paese per un viaggio sostenibile.



Con entrate turistiche internazionali che si avvicinano a 58 miliardi di euro, la Francia può fare un bilancio positivo dell'anno turistico 2022. Un risultato che si spiega con il ritorno delle clientele europee e nordamericane. Anche se le pressioni economiche e sociali rimangono forti nel 2023, le intenzioni di viaggio unite alle previsioni di occupazione nelle diverse strutture ricettive annunciano belle performance per l'intero settore nei prossimi mesi, salvo problemi a livello geopolitico.



La campagna metterà l’accento in particolare sulle più belle proposte di primavera e autunno, impegnandosi così a proseguire gli sforzi collettivi compiuti in termini di destagionalizzazione.

Prenderà il via a inizio aprile in 10 mercati europei: Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria. Sarà inoltre rilanciata, per la prima volta, negli Stati Uniti e in Canada, mercati attualmente in forte crescita.



Per Olivia Grégoire, ministro per le Piccole e medie Imprese, il Commercio, l'Artigianato e il Turismo “Il turismo sostenibile non è una moda legata al momento ma una vera e importante evoluzione. E la Francia deve seguire questa svolta decisiva. Dalla fine della pandemia, i flussi turistici tendono a diversificarsi. Le abitudini turistiche stanno cambiando e il turismo deve cambiare con loro perchè la Francia continui ad essere una meta d'eccellenza per i turisti. Questa campagna è un'opportunità per valorizzare una nuova forma di turismo, più responsabile, più rispettosa della nostra biodiversità, più favorevole alla contemplazione e alla scoperta”.