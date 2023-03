di Paola Trotta

Grande successo per il roadshow organizzato dall'ente nazionale per il turismo thailandese, che è tornato dopo 5 anni di assenza a Milano e ha proseguito la sua promozione a Napoli.

“Per l'incontro a Milano abbiamo aperto le iscrizioni a Bangkok e dopo 25 secondi abbiamo esaurito i 25 posti a disposizione – dice Sandro Botticelli (nella foto), marketing manager Italia dell’ente -. Questo dimostra che dalla parte thailandese gli albergatori avevano una grande voglia di tornare in Italia. E la stessa voglia l'abbiamo riscontrata nel tour operating italiano, con la presenza di 28 operatori. Torniamo a far fare business”.



Sul futuro “Le prospettive sono eccezionali, nei primi due mesi del 2023 abbiamo registrato 41mila arrivi dal mercato italiano. Non ci aspettavamo un numero così alto a causa purtroppo, di una capacità aerea ancora ridotta. Le tariffe per volare in Thailandia sono oggi quasi doppie rispetto a quelle pre Covid. Malgrado questo la voglia di viaggiare c'è e pensiamo di chiudere con il 65-70% dei numeri pre Covid".



Partner del roadshow Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines.

"La ripresa dei voli di Thai Airways è stata spostata al 1 dicembre a causa di ritardi nella consegna degli aeromobili. Il Milano - Bangkok, che doveva partire il 1 luglio, decollerà il 1 dicembre. E si tornerà a operare anche su Roma dal 2025".