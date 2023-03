Turchia, l’economista Karabulut: “Sarà un anno record per il turismo”

Nonostante gli ultmi eventi sisimici e le congiunture internazionali, per il turismo in Turchia il 2023 “sarà un anno record”. La previsione arriva dall’economista turco Erol Karabulut, che da 25 anni studia la destinazione e la sua industria alberghiera.

Intervistato da Hosteltur.com, Karabulut spiega che il terremoto dello scorso 6 febbraio interesserà marginalmente le performance del settore, poiché “nelle città più colpite dal sisma il turismo non è un’attività economica principale”. A eccezione della città di Hatay, “l’area del Paese in cui si sono verificati i terremoti conta solo l’1,1% del totale dei turisti accolti in Turchia nell’ultimo anno”.



I numeri

I primi numeri del nuovo anno, secondo l’economista, sono promettenti. “Nei primi mesi dell’anno - precisa - il numero dei turisti è aumentato tra il 35% e il 40%. Nel 2022, la Turchia ha ricevuto un totale di 51,3 milioni di turisti. Se confrontiamo queste cifre con quelle del 2019, la ripresa era già quasi completa. Entro il 2023 è previsto un aumento del 20-25%, sebbene la situazione della guerra russo-ucraina sia di nuovo un grosso problema”.



Per supportare la crescita, di recente, il Paese ha istituito l’Agenzia turca per lo sviluppo e la promozione del turismo, struttura gestita congiuntamente da rappresentanti del settore pubblico e privato. Tra i suoi obiettivi anche il potenziamento dell’offerta ricettiva. Un settore che negli ultimi anni ha beneficiato del programma di investimenti lanciato dal Governo turco per spingere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio. “Vengono dati incentivi a tutti i settori che vogliono investire in Turchia e il turismo è uno di questi settori”, spiega Karabulut. Il programma - che include agevolazioni fiscali, detrazioni e supporti previdenziali - ha portato all'ascesa del cosiddetto “investimento alberghiero incentivato”, che ha consentito la costruzione del 30% dei posti letto del Paese.