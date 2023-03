Svizzera, inversione di tendenza: si torna a crescere

di Alberto Caspani

Lo scorso dicembre la Svizzera ha ricevuto un regalo speciale: un +10% di crescita turistica che, dopo lunghi mesi di flessione, lascia infine sperare in un 2023 di svolta.

“Il 2022 si è chiuso con un -8% rispetto ai dati 2019 - commenta Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo Italia - ma percepiamo nei viaggiatori italiani una crescente voglia di visitare le nostre città: oltre il 60% le sceglie infatti per i propri soggiorni. Se il dato di dicembre risente senza dubbio della spinta del turismo sciistico e montano, i mercatini di Natale hanno riacceso l’attenzione sulla straordinaria vivibilità dei centri urbani svizzeri, sostenibili e a misura d’uomo”.



Fra le destinazioni principali, Berna punta sui 175 anni della Costituzione federale e sulle iniziative organizzate presso la Bundeshaus, oltre che su nuove aperture alberghiere come lo Stay Kooook Bern City (85 camere) e l’Ibis Styles Bern City (154 camere di design). Basilea apre al pubblico l’avanguardistico Novartis Campus e Pavillon, centro farmaceutico costellato di capolavori architettonici. Ginevra risponderà in autunno con l’inaugurazione del Portale della Scienza progettato da Renzo Piano, mentre Zurigo è decisa a rinnovare la propria identità, forte di 82mila creativi residenti in città (23,7% del totale in Svizzera).