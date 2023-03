Via all'Arab Aviation Summit: Ras Al Khaimah conferma la ripresa

di Gaia Guarino

Ha preso avvio la decima edizione dell’Arab Aviation Summit, organizzato per la terza volta nell’emirato di Ras Al Khaimah. Il focus dell’evento è la sostenibilità declinata nei settori del turismo e dell’aviazione che, dopo le sfide alle quali ha costretto la pandemia, nel corso del 2022 hanno registrato una netta ripresa nonostante l’instabilità politica, l’inflazione e una serie di colli di bottiglia nella supply chain.

Un anno eccellente

“Negli ultimi tre anni abbiamo compreso quanto resiliente sia questa industry - commenta Adel Al Ali, Arab Aviation Summit Chairperson and Group Chief Executive Officer di Air Arabia -. Il 2022 è stato un anno eccellente sia per l’aviazione sia per il turismo e il 2023 sembra essere altrettanto positivo”.



Parole che trovano conferma nei risultati della destinazione che ospita il Summit: Ras Al Khaimah, infatti, ha chiuso il 2022 con oltre 1,13 milioni di arrivi battendo ogni record, con una crescita del 15,6% rispetto al 2021 e un mese di dicembre eccezionale con più di 128mila visitatori (+23% Vs dicembre 2021).



Aumentati del 40% gli arrivi internazionali, spinti soprattutto da eventi e fiere con Kazakistan, Russia, Uk, Germania e Cechia nella top 5 dei mercati esteri. “Ci vogliamo posizionare come meta turistica del futuro - sottolinea Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Inoltre entro il 2025 puntiamo a diventare leader in questa regione per il turismo sostenibile, è questo l’orizzonte che ci siamo dati con la nostra roadmap ‘Balanced Tourism’”.