La Repubblica Dominicana corre: febbraio oltre i livelli del 2019

Continua il trend positivo per la Repubblica Dominicana, che a febbraio ha ospitato 567.932 visitatori, con un aumento del 20% rispetto allo stesso mese del 2022 ma un incremento di 6 punti percentuali anche rispetto a febbraio 2019. Sommati ai 93.156 visitatori dominicani, portano il totale a quota 661.088.

Bene a febbraio anche il settore crocieristico, con 252.435 ospiti giunti nel Paese a bordo di navi da crociera, con un aumento del 116% rispetto a febbraio 2019. In totale sono stati 913.523 i visitatori che hanno scelto la Repubblica Dominicana in febbraio.



Nel mese di gennaio 2023, invece, a scegliere il Paese per le proprie vacanze sono stati 9.790 turisti italiani. “Il prossimo appuntamento con il trade per la Repubblica Dominicana - anticipa Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia - è DATE, che quest’anno si svolge dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Centre di Punta Cana. Si tratta del più importante incontro tra domanda e offerta del Paese, che ogni anno attira operatori turistici da tutto il mondo”.