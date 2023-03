Visit Oman, accordo con Mastercard: nuove inizitive per i titolari della carta

VisitOman.om, il portale di prenotazione viaggi del sultanato dell’Oman, ha firmato all’Itb di Berlino un memorandum d’intesa con Mastercard, che consentirà a Visit Oman di interagire con i programmi di livello mondiale di uno dei player più conosciuti nel settore dei pagamenti.

“La firma di questo nuovo accordo con Mastercard - commenta Shabib Al Maamari, consigliere delegato di Visit Oman - potenzia ulteriormente la nostra missione di costruire partnership forti, strategiche e commercialmente valide nei mercati di riferimento e con i fornitori omaniti, per offrire una piattaforma globale di prenotazioni disegnata per costruire infinite esperienze di viaggio in Oman”. Esperienze che, per i titolari della carta di credito, saranno studiate su misura, con novità loro dedicate.



L'analisi dei dati

La cooperazione, inoltre, consentirà a Visit Oman di pianificare, migliorare e mettere in pratica i resoconti delle campagne promozionali grazie a una maggiore percezione circa le tendenze turistiche e il loro l’andamento, il profilo del viaggiatore, l’impatto economico, tutti elementi forniti dalle analisi dei dati di Mastercard.



“Noi - spiega Selim Ergoz, senior vice president, government engagement, Eemea di Mastercard - riconosciamo il ruolo fondamentale che il turismo gioca nel benessere delle comunità, motivo per cui offriamo la nostra tecnologia, le piattaforme e le analisi dei dati ai nostri partner per aiutarli a creare e a mettere in pratica le loro strategie turistiche”.