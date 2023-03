Nepal, nuove regole: per il trekking sarà obbligatoria una guida locale

Stop alle 'avventure in solitaria' sul Nepal. Dal primo aprile gli escursionisti dovranno per lege ingaggiare una guida locale.

Il Nepal Tourism Board ha spiegato che questa norma aumenterà la sicurezza dei turisti e creerà anche posti di lavoro.



Come riporta travelmole.com, gli sherpa e le guide dovranno essere ingaggiate tramite uno dei tour operator registrati. La regola si applicherà ai percorsi di trekking inseriti nel Trekkers’ Information Management System; non riguarderà invece gli alpinisti, per i quali sono già previsti rigidi protocolli.



La Trekking Agencies’ Association ha infatti precisato che la maggior parte dei turisti dispersi sono coloro che si dedicano al trekking senza una guida.