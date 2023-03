La Gran Bretagna è pronta a introdurre il suo sistema Eta o Esta, che dovrebbe diventare operativo a partire da ottobre 2023 per i visitatori del Qatar, seguiti da Bahrain, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, mentre a partire da febbraio 2024 sarà richiesto a tutti i viaggiatori.

Se la nuova procedura semplificherà l’ingresso nel Regno Unito per i viaggiatori di molti Paesi, che avevano necessità del visto, discorso differente vale per i visitatori provenienti dall'Europa e da altre nazioni come l'America e l'Australia che non hanno attualmente bisogno di presentare alcuna forma di domanda per visitare il Paese, si legge su TTG Media.



L’introduzione del programma di autorizzazione elettronica del viaggio per l’ingresso in Gran Bretagna arriva dopo che la Ue ha definito il piano per il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias) per i visitatori del Regno Unito dopo la Brexit, che sarà introdotto nel 2024, al costo di 7 euro.



Il Ministero dell'Interno britannico ha dichiarato che “il costo dell’Eta sarà in linea con schemi internazionali simili e le persone potranno effettuare più visite nel Regno Unito per un periodo di validità di due anni. Il programma rafforzerà ulteriormente il nostro confine, garantendo che vengano condotti severi controlli di sicurezza su ogni visitatore prima del viaggio. Come parte del processo di candidatura, le persone dovranno fornire dettagli biometrici e rispondere a una serie di "domande di idoneità”.



Da parte dell’industria turistica, è evidente che c’è un po’ di preoccupazione per gli intoppi burocratici. “Ciò di cui l'industria e i potenziali clienti hanno bisogno in questo momento è sapere quanto costerà, con quanto anticipo i visitatori potranno fare domanda e se il modulo di domanda sarà disponibile in lingue diverse dall'inglese" dice Joss Croft, amministratore delegato di UKinbound.