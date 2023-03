Inizia domani 7 marzo sotto lo slogan ‘Open for Change’ l’Itb di Berlino, che quest’anno durerà fino a giovedì 9 marzo e sarà affiancata dall’Itb Berlin Convention, allestita in parallelo al quartiere fieristico di Berlino.

Georgia protagonista

La cerimonia di apertura, che si terrà al CityCube di Berlino per un gruppo di invitati, è prevista per questa sera e vedrà come protagonista la Georgia, l’Host Country della fiera, che metterà in scena un programma di danze tradizionali e performance musicali.



Confermata la partecipazione del primo ministro georgiano Irakli Garibashvili, ma anche di Robert Habeck, vice cancelliere e ministro federale per gli affari economici e l'azione per il clima, del sindaco di Berlino Franziska Giffey e di Dirk Hoffmann, amministratore delegato di Messe Berlin.



Tra i partecipanti anche Julia Simpson, presidente e ceo del World Travel and Tourism Council (Wttc) e Zurab Pololikashvili, segretario generale dell'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto).



La Itb Berlin Convention

Occhi puntati sul futuro dell’industria del turismo per la Itb Berlin Convention 2023, che vedrà la partecipazione di circa 400 relatori con oltre 200 sessioni sotto lo slogan ‘Mastering Transformation’.



Tra gli speech quello di Caroline Bremner, senior industry manager di Euromonitor International, che interverrà nel Future track sul tema ‘Le tecnologie future per il travel’. Il 7 marzo alle 15 - nel track dedicato a Tour Operator & Travel Sales - Laura Meyer, ceo del gruppo Hotelplan, si concentrerà sugli ultimi sviluppi e cambiamenti del comportamento di prenotazione e viaggio degli europei.



Sostenibilità e tecnologia

Altri focus saranno dedicati al turismo sostenibile e alle tendenze tecnologiche, mentrre martedì 8 marzo al track Future Work si parlerà dei nuovi orientamenti per superare la carenza di competenze e di personale. Il giorno dopo, tra gli appuntamenti previsti, anche un focus sull’ospitalità alberghiera e approfondimenti sul ritorno dei viaggi d’affari e Mice e sul turismo medicale e del benessere.



Foto Copyright: Messe Berlin GmbH