A Innsbruk arrivano i Mercatini di Pasqua

Innsbruk saluta la primavera con i Mercatini di Pasqua. Dal 31 marzo al 10 aprile la città accoglierà i turisti proponendo di fronte al Tettuccio d’Oro 31 bancarelle di artigianato artistico e prelibatezze gastronomiche locali.

Sarà possibile così passeggiare acquistando souvenir unici, come creazioni pasquali, giocattoli in legno e prodotti di alta fattura locale; o assaggiando la famosa ‘torta a camino’ ungherese Baumstriezel.



Previsti inoltre workshop con gli artigiani per la creazione di decorazioni pasquali, spettacoli musicali ed esibizioni in costumi tradizionali.



Infine, durante la quaresima, il palazzo imperiale Hofburg ospiterà una mostra dedicata all’imperatore Massimiliano I, mentre il Museo dell’Arte Popolare Tirolese celebrerà la ricorrenza con il percorso espositivo ‘Celebrare la Pasqua’ dedicata alle usanze tradizionali locali.