I4T sostiene i terremotati in Siria e Turchia

I4T corre in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto che ha fatto tremare Siria e Turchia, causando migliaia di vittime.

L'azienda ha effettuato una donazione all'Unicef che, oltre a sostenere i bambini delle zone interessate dal sisma, sta predisponendo kit di prima necessità con medicinali, acqua potabile, cibo, coperte e vestiti invernali, oltre a procurare sacchi a pelo, caricabatterie e altri beni essenziali.



“Abbiamo donato 10.000 euro e siamo consapevoli che il nostro contributo è una goccia nel mare – spiega in una nota Christian Garrone, Responsabile Intermediazione Assicurativa I4T –, ma operiamo nel turismo da 20 anni, collaboriamo con oltre 4.000 aziende tra agenzie di viaggio e tour operator e ci sentiamo direttamente coinvolti in questa tragedia che colpisce due storiche destinazioni del turismo italiano: una tuttora in cima alle preferenze dei viaggiatori, l’altra purtroppo inaccessibile da anni. Speriamo che anche altre aziende possano aderire all’iniziativa e ci auguriamo che da questa immensa disgrazia possa partire una rinnovata consapevolezza del valore della vita umana”.