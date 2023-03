Grecia: grave incidente ferroviario vicino a Larissa

Sarebbero almeno 32 le persone che hanno perso la vita, alle quali si aggiungono 85 feriti a causa di un incidente ferroviario avvenuto nei pressi della città di Larissa, nel centro della Grecia.

Come riporta La Repubblica, intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo si è scontrato con un merci. Tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato decine di agenti di polizia, 40 vigili del fuoco. Sul posto anche una trentina di ambulanze. Due ospedali della zona di Larissa sono stati requisiti per accogliere i numerosi feriti, 25 dei quali sarebbero in condizioni gravi.



"Procediamo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due convogli", ha spiegato il portavoce dei vigili del fuoco, Vassilis Varthakoyiannis.

Il governatore della regione, Konstantinos Agorastor, ha sottolineato che lo scontro tra i due convogli è stato "fortissimo", tanto da distruggere "quasi completamente" i primi due vagoni di uno dei treni. "È una tragedia terribile e difficile da comprendere" ha dichiarato la vice ministra greca della Sanità, Mina Gaga.



La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso "profonda tristezza per il terribile schianto tra treni vicino a Larissa in Grecia". Su Twitter ha formulato "le mie più sincere condoglianze per tutte le vittime, i loro familiari e amici", oltre che "gratitudine a tutti i soccorritori e allo staff medico". Metsola ha aggiunto che "i nostri pensieri sono rivolti al popolo della Grecia dopo questo tragico evento".



"I miei pensieri sono rivolti al popolo greco dopo il terribile incidente ferroviario che ha provocato tante vittime ieri sera vicino a Larissa. Tutta l'Europa è in lutto con voi. Auguro anche una pronta guarigione a tutti i feriti". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aggiungendo in greco "siamo accanto a voi".