Usa, la Casa Bianca prepara la stretta sulle tariffe extra con il ‘Junk fee Prevention Act’

In arrivo una stretta sulle extra fee negli Stati Uniti. L’amministrazione Biden si appresta a varare il ‘Junk fee Prevention Act’, un provvedimento che andrà a porre un limite alle tasse aggiuntive che hotel e compagnie aeree addebitano all’insaputa dei clienti sui servizi aggiuntivi dopo la prenotazione.

Nel mirino della Casa Bianca, riporta Travel Weekly, ci sarebbero in particolar modo i resort e le strutture alberghiere situate nella Strip di Las Vegas e i vettori che richiedono alle famiglie costi extra per sedersi accanto ai figli.



Il pacchetto normativo, ancora in fase di stesura, abbraccerà trasversalmente tutto il settore del travel.