Da oggi si interrompono i controlli Covid per chi arriva dalla Cina. "D'intesa con il ministero della Salute, da oggi vengono interrotti i 'controlli-Covid' per chi arriva in aereo dalla Cina. Una decisione motivata dal fatto che, anche in quella parte del mondo, la situazione è fortunatamente in miglioramento e, dunque, non sono più necessarie quelle verifiche poste in essere negli ultimi due mesi".

A dichiararlo è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di un incontro al Palazzo delle Scintille a Milano, annunciando lo stop dei controlli attraverso i tamponi per i passeggeri provenienti in aereo dalla Cina.