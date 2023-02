Hong Kong, il ritorno degli eventi

Dopo anni con il freno a mano tirato, Hong Kong rimette in moto la macchina degli eventi.

Quest'anno infatti, come precisa travelmole.com, sono 100 gli appuntamenti Mice in programma nella destinazione, di cui diversi sono al loro debutto, al fianco degli eventi 'regolari'.



L'Hong Kong Tourism Board, per sostenere questo comparto del travel, ha anche curato una serie di appositi 'Hong Kong Goodies': si tratia di kit che comprendono una carta di pagamento elettronica smart Octopus, drink di benvenuto, biglietti per i musei e accesso alla lounge dell'aeroporto.



L'iniziativa si va a unire alle recenti operazioni della meta per rilanciare il turismo, come i 500mila voli gratuiti offerti ai turisti stranieri a partire dal primo marzo.