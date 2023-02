Incendio a Watamu: in fiamme il tetto del Barracuda Inn resort

Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato in tarda mattinata a Watamu in Kenya.

In particolare, come riporta Ansa, è stato colpito il resort italiano Barracuda Inn, struttura dalla quale i clienti sono comunque riusciti a fuggire in tempo. Il forte vento che soffia in queste ore avrebbe poi favorito la propagazione delle fiamme ai danni di case private e ristoranti della baia, come riporta Adnkronos.



Danneggiato dall'incendio anche il ristorante Mapango all'interno del Lily Palm Resort. Al momento ci sarebbero due italiani ricoverati in ospedale per accertamenti.



L’incendio potrebbe essere partito dal tetto in makuti del resort, come spiega a TTG Italia Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer-World Explorer, che specifica comunque che la situazione dovrebbe essere sotto controllo.



L'Ambasciata d'Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, sta comunque seguendo l'evolversi della situazione e al momento non si segnalano vittime.