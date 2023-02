Grecia e Macedonia del Nord lanciano il progetto transfrontaliero Above

Il progetto Above plana su Grecia e Macedonia del Nord. In linea con le finalità della European Territorial Cooperation (Etc - Interreg), i due Paesi hanno avviato una cooperazione transfrontaliera per valorizzare il bacino naturalistico che si stende lungo l’asse nordoccidentale fra Salonicco e i laghi di Prespa/Ocrida, integrando l’uso innovativo di droni. A supporto del progetto sono stati stanziati ben 45 milioni di euro durante il periodo 2014-2020, con l’intento di rafforzare i rapporti fra cinque comunità territoriali sia dal punto di vista turistico, che ambientale, sociale e dei trasporti.

Oltre all’appoggio dell’ente nazionale ellenico per il turismo, l’iniziativa coinvolge la Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco e l’ente del turismo della città, ma anche l’Agenzia per la promozione e il sostegno del turismo della Repubblica della Macedonia del Nord. “Le attrattive dell’area sono moltissime - spiega Kyryaki Boulasidou, direttore dell’ente ellenico per il turismo in Italia - perché coinvolgono città storiche come Kilkis o Pella, così come le oasi di fenicotteri lungo il fiume Strymonas e i vigneti di Monopigado, esplorabili in bicicletta, a cavallo, o in realtà virtuale grazie alla flotta di droni panoramici”. A. C.