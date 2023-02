Grecia, attesa una crescita turistica del 20 per cento

Il 2022 è stato un anno eccellente per la Grecia. Ma il 2023 dovrà essere ancora migliore, almeno nelle intenzioni del ministro del Turismo greco, Vassilis Kikilias, che prevede una crescita di visitatori del 20 per cento, con un'estensione dell'alta stagione verso la primavera e l'autunno.

Come riporta Preferente, il ministro ha fatto questo annuncio a Rodi durante unaconferenza in collaborazione con Tui che mirava a presentare l’isola come destinazione ecosostenibile. Il ministro ha ricordato che il turismo è fondamentale per l'economia del Paese e che le aspettative del governo si basano su questo importante motore di ripresa dell’economia.



A sorpresa poi, la Grecia prevede un aumento soprattutto dei turisti americani, dai quali quest'anno ha già ricevuto quasi un milione di visite grazie ai voli diretti. Alla radice di questo boom due motivazioni: da un lato, l'interesse per la cultura antica greca e dall'altro, l’esistenza di una forte presenza di greci negli Stati Uniti.

Queste previsioni seguono a un 2022 già molto positivo, grazie a un'ottima gestione del Covid che aveva conferito alla grecia lo status di meta sicura. E lo scorso ottobre è stato il mese migliore nella storia del Paese.



Intanto però, nel Paese cresce la preoccupazione per l'aumento del volume dei turisti e la salvaguardia dell'ambiente, molto delicato in alcune delle isole minori. Mykonos e Santorini sono quelle che al momento destano maggiore preoccupazione.