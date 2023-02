Meet Boston debutta sul mercato italiano

di Alberto Caspani

Se il Massachussetts non sarà più presente in Italia con la propria rappresentanza, la sua capitale ha deciso di raccogliere il testimone.

“La città è uscita dal periodo pandemico completamente trasformata - spiega Olga Mazzoni (nella foto), voce ufficiale in Italia di Meet Boston tramite Thema Nuovi Mondi - e si appresta a rievocare per prima, nel 2023, il più importante evento della storia americana: il 250° anniversario del Boston Tea Party, la rivolta che il 16 dicembre 1773 spianò il percorso d’indipendenza degli Stati Uniti”.



Oltre ad aver ampliato il Terminal internazionale 'E' con 7 nuovi gates, per una spesa complessiva di 680 milioni di dollari e nuovi spazi pari a 37mila mq (con collegamento garantito anche da Ita Airways da marzo 2022), la città più inclusiva e innovativa degli States ha rivitalizzato tutti i suoi 23 quartieri e previsto l’apertura di 5mila camere in 5 anni, facendo di Seaport il nuovo cuore pulsante della comunità (rappresentato dal nuovo Omni Boston Hotel da oltre mille camere). La riconquista degli 80mila italiani registrati solo in aeroporto sino al 2019 comincerà già dal St. Patrick’s Day il prossimo 19 marzo.