Florida, risultati record per gli arrivi 2022

Un anno da record per la Florida. Lo Stato americano ha chiuso il 2022 con un totale di 137,6 milioni di visitatori.

Il dato, come precisa travelmole.com, rappresenta un miglioramento del 5% rispetto al precedente record, che era stato registrato nel 2019.



Nel solo ultimo trimestre, i visitatori sono stati 33,2 milioni: un trend che ha fatto chiudere alla Florida 21 mesi consecutivi di crescita.



Per quanto riguarda gli arrivi dall'estero, il totale del 2022 si è però fermato a 7 milioni, ovvero al di sotto dei livelli registrati nel 2019. A incidere, affermano le autorità, anche le lunghe attese per ottenere i visti Usa.