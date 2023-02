'Come and Say G’Day': Australia e Singapore Airlines insieme per attrarre visitatori dall'Italia

‘Come and Say G’Day‘: questo il titolo della campagna appena presentata in Italia da Tourism Australia e Singapore Airlines per ispirare i viaggiatori italiani a prenotare la loro prossima vacanza in Australia volando a bordo di Singapore Airlines.

L’invito ‘Come and Say G'day’ si estende in Italia attraverso una serie di attività congiunte che comprendono inserzioni su piattaforme digitali e canali social media, la creazione di una landing page ad hoc ricca di contenuti informativi e ispirazionali, nonché inserzioni dinamiche digital out of home con un posizionamento strategico nei principali punti di passaggio nelle città di Milano e Roma.



La campagna è stata ideata per presentare le diverse esperienze che l'Australia ha da offrire: da natura e fauna selvatica uniche al mondo, al viaggio on the road; dall’assaggio dei sapori locali alla scoperta della cultura aborigena.



"Siamo entusiasti di portare la nostra campagna 'Come and Say G'day' in Italia e di ispirare ulteriormente i viaggiatori italiani a esplorare le meraviglie dell’Australia e il suo stile di vita rilassato e accogliente - ha commentato Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. Singapore Airlines è un partner prezioso e insieme non vediamo l'ora di accogliere i viaggiatori italiani Down Under".



“Singapore Airlines porta gli italiani in Australia da oltre cinquant'anni. Siamo lieti di collaborare con Tourism Australia per promuovere questa destinazione all'attuale generazione di viaggiatori - ha aggiunto Dale Woodhouse, general manager di Singapore Airlines per l'Italia. -. Con voli da Milano e Roma, Singapore Airlines offre un eccellente servizio di bordo e comode connessioni al Changi Airport di Singapore per Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Melbourne, Perth, Sydney e Gold Coast”.