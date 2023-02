Croazia, è boom del turismo nautico

La Croazia cala i suoi assi in vista della stagione estiva. È Viviana Vukelic (nella foto), direttrice dell’ente nazionale croato per il turismo in Italia, a sottolineare come l’ingresso nell'area Schengen e nell'Eurozona abbiano di fatto accelerato un percorso di ripresa dei flussi turistici dall’Italia già in atto.

“I numeri sono in forte crescita, specie per quanto riguarda il segmento legato al turismo nautico. Il fatto di non avere più confini facilita gli spostamenti e la programmazione delle vacanze in barca. Anche i prezzi si stanno livellando e, malgrado gli inevitabili aumenti conseguenti al rincaro delle materie prime, la voglia di viaggiare è tanta ed è riconfermata dalla quantità di persone che ci hanno contattato in Bit per ottenere le brochure che promuovono l’offerta turistica del Paese”.



Per quanto riguarda l’andamento delle tariffe, “Ogni previsione è ancora prematura” specifica Vukelic, che segnala però tre elementi che sicuramente influenzeranno le prenotazioni nei prossimi mesi. “Innanzitutto, sarà l’anno dei ponti e dei viaggi brevi, magari ripetuti nel tempo. Inoltre, il fenomeno inflattivo è una realtà in tutto il mondo e dovremo imparare a conviverci. Infine, il 2023 sarà ancora l’anno del last minute, con una gran mole di prenotazioni che arriveranno ancora sotto data”.

Isabella Cattoni