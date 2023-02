Il Senegal promuove l'offerta culturale e naturalistica insieme a Il Diamante

Il Senegal ci riprova. Dopo un periodo di attesa, il Paese africano torna a scommettere sul nostro mercato puntando non solo a recuperare il successo registrato negli anni Novanta, ma soprattutto a proporre un’offerta profondamente diversa e in linea con i tempi.

“Il mercato italiano rappresenta per noi un punto di riferimento e quest’anno abbiamo allo studio una serie di iniziative per promuovere il Paese sotto l’aspetto culturale e naturalistico - spiega durante la Bit Pape Diouf (nella foto), general manager Agence Senegalaise De Promotion Touristique -. Vorremmo affrancarci dal fatto di essere una destinazione balneare e puntare su una forma di turismo sostenibile, che faccia perno sulla diversità e ampiezza del nostro patrimonio, composto da deserto, parchi naturali e villaggi caratteristici. Anche l’offerta alberghiera va rinnovandosi; fra le ultime novità, la struttura di Riu Hotels nel Sud del Paese, che al termine dei lavori di restyling disporrà di un totale di mille camere”.



Anche i collegamenti sono comodi: per chi vola dall’Italia sul nuovo aeroporto Blaise Diagne sono sufficienti circa cinque ore per raggiungere una destinazione sicura, pacifica, dal clima mite in ogni periodo dell’anno.

Il progetto di promozione sul nostro mercato, che ha nelle esperienze da vivere sul territorio il suo punto focale, verrà realizzato grazie alla collaborazione con il Diamante, tour operator di Quality Group specializzato sul Continente africano, che insieme all’ente di promozione turistica organizzerà eventi e appuntamenti a tema per coinvolgere il mercato delle agenzie. I.C.