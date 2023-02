La proposta di Gerekou, Grecia: alleanza con l'Italia per pacchetti ad hoc rivolti ai turisti d'Oltreoceano

Autenticità, destagionalizzazione e un sistema Italia-Grecia per promuovere congiuntamente i due Paesi. In occasione dell’evento gastronomico organizzato a Milano dall’Ente Ellenico per il Turismo, la direttrice del mercato Italia Kyriaki Boulasidou (a sinistra nella foto) insieme a Angela Gerekou (a destra nella foto), presidente dell’Ente, hanno presentato i dati della destinazione.

“Siamo soddisfatti perché gli italiani amano la Grecia - ha commentato Gerekou -. Parliamo di circa 1,2 milioni di visitatori ma è un dato che possiamo far crescere raccontando come valga la pena venire a trovarci non soltanto d’estate ma anche in altre stagioni, sfruttando per esempio, la formula city break”.



Il 2023, in base alle previsioni e alle prenotazioni già portate a casa, fa ben sperare per un anno dinamico durante il quale spingere sul volto più genuino della meta, quello fatto di gastronomia, cultura e tradizioni locali; non solo Atene e Salonicco, dunque, ma anche città come Patrasso o Iráklion.



“Stiamo pensando, inoltre, a possibili sinergie con l’Enit e i t.o. italiani”, sottolinea Gerekou. “I turisti in arrivo da oltreoceano come gli americani o anche gli australiani possono godere di un itinerario tra le bellezze di Italia e Grecia”. Da qui l’intenzione di collaborare con gli operatori per la creazione di pacchetti turistici ad hoc, nonché la possibilità di una politica congiunta con l’Enit cosicché i t.o. possano poi metterla in pratica.



“Dobbiamo rafforzare e fare leva su ciò che accomuna i nostri Paesi”, conclude Gerekou. “Per noi si tratta di un obiettivo importante e dunque continueremo a lavorare su questa strada con il supporto del trade”.



Gaia Guarino