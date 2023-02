Usa, la Camera vota per eliminare l’obbligo di vaccino anti-Covid per gli arrivi

La Camera Usa ha votato per eliminare l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per entrare negli Stati Uniti. Il provvedimento, che deve ancora passare al Senato, era stato fortemente caldeggiato dalla Us Travel Association per permettere la piena ripresa del turismo.



"La necessità di questo requisito è passata da tempo - ha detto Us Travel Association dopo il voto - e apprezziamo questa azione bipartisan per porre fine a questa politica obsoleta”.

In attesa del passaggio al Senato, il Cdc raccomando ancora la vaccinazione completa per chi deve entrare negli Usa, mentre la Casa Bianca ha programmato di eliminare la richiesta di vaccino anti-Covid a partire da maggio.



La speranza degli operatori turistici è però che alla luce di questa votazione ci sia un’accelerazione nella decisione di eliminare l’obbligo vaccinale.