Las Vegas continua il recupero: oltre 38 milioni di arrivi nel 2022

Un anno record per Las Vegas. La città americana nel 2022 ha registrato 38,8 milioni di visitatori, 20,5% in più rispetto al 2021 quando le restrizioni internazionali erano ancora in essere. Sono queste le cifre diffuse dal Las Vegas Convention and Visitors Authority, che compara i risultati con anni d'oro come il 2016 (42,9 milioni di arrivi) e il 2019 (42,5 milioni di arrivi).

Il segmento meeting prosegue la propria rimonta dopo il crollo dovuto alla pandemia: sono stati più del doppio del 2021 i partecipanti alle convention (due anni fa erano stati 2,2 milioni), ossia circa il 75% di quelli del 2019 quando il totale ammontava a 6,6 milioni.



Il settore alberghiero ha visto un'occupazione solida con una media del 79% e picchi fino all'89% nei weekend, inoltre, come riporta travelweekly.com, a non deludere sono stati anche i traguardi raggiunti dal trasporto aereo.



Il Harry Reid Airport ha oltrepassato il 2019 (51,5 milioni pax) e il 2021 (39,7 milioni pax) con 52,6 milioni di passeggeri, portando a casa un ottobre da capogiro con 5,1 milioni di viaggiatori in transito, prima volta in cui lo scalo ha superato i 5 milioni di pax in un singolo mese.