Qatar Airways e Western Australia lanciano la nuova campagna dedicata a Perth

Una nuova campagna, dedicata principalmente agli honeymooner, per promuovere il Western Australia e, in particolare, la sua capitale Perth, è quella lanciata in collaborazione con Qatar Airways.

L’attività promozionale coinvolge l’Italia, la Germania e il Regno Unito e ha l’obiettivo di promuovere Perth come porta di ingresso all’Australia.



Il target di riferimento della campagna è principalmente quello degli honeymooners. L’Australia è una delle mete predilette per i neosposi e Perth rappresenta un punto di partenza ideale per un viaggio in questo incredibile Paese.



Qatar Airways offre connessioni su Perth, via Doha, sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa operate con l’A380.