Tunisia, buone le previsioni per il mercato italiano

La Tunisia si prepara a cogliere le opportunità derivanti da una promettente stagione estiva. Dopo la riapertura ai viaggi internazionali, il mercato italiano si è rimesso in moto e la voglia di partire è stata ed è sempre di più grande e coinvolge tutti i target di clientela, che vedono nella Tunisia una meta dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.



Nel 2022 oltre 6,4 milioni di turisti stranieri hanno visitato la Tunisia, cifra che ha rispettato le aspettative previste. L’Italia si conferma il quinto mercato dopo Francia, Germania, Gran Bretagna e Repubblica Ceca, con 105mila arrivi nel 2022.



Oltre ai pilastri della sua offerta turistica quali balneare, benessere, cultura, Sahara, la Tunisia sta investendo per promuovere un turismo sostenibile ed ecologico, suscettibile di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori.

Inoltre, il mercato italiano potrà contare sul sostegno dell’ente tunisino per il turismo nell’ambito di azioni rivolte al trade, che si svilupperanno mediante educational, campagne congiunte con i tour operator, serate, partecipazione alle fiere.