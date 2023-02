Isole Baleari,  tetto di 16,5 milioni ai flussi turistici

Il Governo delle Baleari ha fissato un numero massimo di turisti, pari a 16,5 milioni.

Secondo l'Esecutivo presieduto da Francina Armengol, le isole non possono assorbire una cifra superiore a quella indicata.

Come riporta Preferente, il responsabile del Turismo, Iago Negueruela, ha detto che la qualità deve prevalere sulla quantità e che la sua opinione è sostenuta dall’intero comparto.

Negueruela ha spiegato che il numero di posti letto dnelle strutture alberghiere andrebbe urgentemente ridotto per evitare la saturazione.

Per supportare questa decisione, il Governo delle Isole afferma di avere messo a punto una strategia che preveda l'aumento della qualità e la riduzione dell'arrivo di viaggiatori in alta stagione. Una strategia che intende quindi premiare la destagionalizzazione dei flussi turistici.